As instituições privadas de acolhimento de crianças vítimas de maus tratos, abusos ou abandono em Timor-Leste funcionam na quase total ausência de fiscalização, com potenciais riscos de "vulnerabilidades incontroláveis" para os menores, segundo o Ministério Público.

"Não é concebível que instituições privadas de acolhimento de crianças possam funcionar sem o licenciamento ou prévia autorização do departamento governamental que tutela a área de proteção social, o Ministério da Solidariedade Social (...), nem é admissível que o funcionamento dessas instituições privadas se processe à revelia dos organismos públicos com competência em matéria de proteção das crianças", considera a Procuradoria-Geral da República (PGR), num livro que acaba de ser publicado.

A opinião está expressa no livro "O Ministério Público e a proteção da família e dos menores no contexto timorense", que foi lançado na passada sexta-feira em Díli, por ocasião do 20º aniversário do Ministério Público (MP).