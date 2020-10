Covid-19

O Peru atingiu no domingo quase 850 mil infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, existindo pouco mais de 72 mil casos ativos, com o país a contabilizar 33.305 mortos no total.

Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde indicou que foram detetados 1.076 contágios, totalizando 849.371 desde que foi notificado o primeiro caso no país, a 06 de março.

Desses, 743.969 pessoas já tiveram alta de uma unidade de saúde ou concluíram a quarentena domiciliária.