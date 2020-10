Actualidade

O economista António Bagão Félix critica todo o processo relativo ao Novo Banco e admite que lhe custa ver como há milhões de euros para capitalizar o banco e não há "uns trocos" para travar a covid-19 nos lares.

Em entrevista à Agência Lusa, Bagão Félix diz que não tem a intenção "de ser demagógico", embora admita que lhe possam dirigir essa acusação, mas garante que lhe "custa ver a facilidade com que se deram milhares de milhões dos contribuintes, dos cidadãos portugueses [ao Novo Banco] e depois não há uns trocos, ou não houve até agora, para prevenir as situações da covid-19" junto das "pessoas velhas em instituições e lares do nosso país".

"Aí já não há dinheiro. Ou o dinheiro tem de ser muito discutido", lamenta.