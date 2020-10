Actualidade

A "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030" elaborado pelo gestor Costa Silva a pedido do Governo é um documento "muitíssimo bem feito", mas deixa "uma sensação de frustração" diz o economista António Bagão Félix.

"É um documento muitíssimo bem feito, aliás, não é para surpreender, porque o seu autor é uma pessoa que pensa muito bem e tem as ideias muito ordenadas e muito precisas. Li-o com gosto, mas ao mesmo tempo com uma sensação de frustração", admite o economista.

Bagão Félix diz que o Plano Costa Silva dá "uma magnífica visão da economia e da sociedade portuguesa", mas "é mais um diagnóstico muito bem feito, mas não tem grandes novidades".