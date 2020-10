Actualidade

A Associação Novo Macau entregou hoje uma petição na Assembleia Legislativa (AL) a pedir mudanças na lei que possam prevenir e punir responsáveis de casos como o "escândalo do empréstimo Viva Macau".

Crítica da atuação do ex-chefe de Governo, Edmundo Ho, e do secretário para a Economia das Finanças, Francis Tam, a associação defendeu que "o empréstimo em si não tem base legal", que "os principais funcionários não agiram e abandonaram a responsabilidade de proteger os fundos públicos, o que acabou fazendo com que a RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] sofresse enormes perdas financeiras", de 212 milhões de patacas (22,5 milhões de euros).

Na petição, solicita-se "o reexame e acompanhamento do caso".