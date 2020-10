Actualidade

Portugal está entre os países europeus onde se vendem mais elétricos, no total de carros vendidos, ocupando o 5.º lugar, segundo um estudo da Federação Europeia de Transporte e Ambiente hoje divulgado.

No primeiro semestre de 2020, 11% dos carros vendidos em Portugal eram elétricos, com os veículos híbridos e 100% elétricos a ocuparem um espaço semelhante no mercado automóvel (cerca de 6% cada um no total de vendas).

Os dados fazem parte do relatório "Mission (almost) accomplished" ("Missão (quase) cumprida", na tradução em português) da Federação Europeia de Transporte e Ambiente, divulgada hoje pela associação ambientalista Zero.