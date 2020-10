Covid-19

A Índia registou 816 mortos e 66.732 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades indianas, elevando o total de casos desde o início da pandemia para mais de 7,1 milhões.

A Índia contabilizou ainda 109.150 óbitos causados pela doença desde que a pandemia chegou ao país.

Apesar de uma redução gradual do balanço diário nas últimas semanas, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções confirmadas, esperando-se que venha a ultrapassar os Estados Unidos, atualmente com mais de 7,7 milhões de casos.