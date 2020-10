Actualidade

O Presidente do Tajiquistão, Emomali Rakhmon, foi reeleito com mais de 90% dos votos, de acordo com os resultados preliminares hoje anunciados, um dia após uma eleição presidencial na qual nenhuma oposição real participou.

A Comissão Eleitoral Central disse que 90,9% dos eleitores votaram em Rakhmon, no poder desde 1992, que garantiu um novo mandato de sete anos à frente da antiga república soviética da Ásia Central, onde adversários políticos são excluídos.

Os dados oficiais apontam para uma taxa de participação de 85%.