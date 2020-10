Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,69%, para os 4.210,51 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida no índice PSI20 de 0,96% para 4.181,73 pontos, tendo a Mota-Engil liderado as perdas ao recuar 8,25%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 desceram, duas ficaram inalteradas e só a Jerónimo Martins subiu (2,11% para 14,49 euros).