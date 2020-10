Portugal-Suécia

Portugal procura na quarta-feira, frente à Suécia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, regressar às vitórias na Liga das Nações de futebol e fugir na liderança no Grupo 3 da Liga A, na quarta jornada.

Depois do empate a zero com a França na última ronda, em Saint-Denis, a seleção portuguesa recebe os suecos, últimos classificados do grupo com zero pontos, com o objetivo de se isolar no topo da classificação e ficar mais perto da fase final.

Para isso, no 20.º confronto entre as duas nações, o atual detentor da Liga das Nações tem de novamente bater a Suécia, como aconteceu no duelo da segunda jornada (2-0), em Solna, e esperar que a França tropece na Croácia.