Actualidade

A conservadora e oposicionista União Cristã-Democrata Lituana (HU-LCD) ganhou a primeira volta das eleições para o parlamento lituano realizadas no domingo, de acordo com os resultados hoje divulgados.

A gestão da epidemia do novo coronavírus e a redução das desigualdades económicas estavam no centro das eleições neste estado báltico de 2,8 milhões de habitantes, que é membro da zona euro.

Segundo os resultados hoje divulgados, a HU-LCD ultrapassou o partido que estava no Governo, a União de Agricultores e Verdes (LFGU), que parecia liderar nas primeiras horas do escrutínio e que constitui o núcleo do Governo liderado pelo primeiro-ministro lituano independente, Saulius Skvernelis.