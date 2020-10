Covid-19

Uma equipa de investigadores está a avaliar o "impacto do isolamento social imposto pela pandemia de covid-19 no bem-estar físico e psicológico de adultos e idosos", anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Investigadores da UC estão a desenvolver um estudo para "avaliar o real impacto do isolamento social" decorrente da pandemia "no bem-estar físico e psicológico de adultos e idosos, especialmente no desenvolvimento de psicopatologia e na associação ao risco para declínio cognitivo", anunciou hoje a instituição, numa nota enviada à agência Lusa.

Liderada por Sandra Freitas, do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC, a equipa de especialistas quer identificar "as possíveis alterações na sintomatologia depressiva, capacidade funcional, queixas de memória, estado cognitivo e qualidade de vida da população portuguesa, causadas pelo confinamento", explicita a UC.