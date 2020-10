Covid-19

O enviado especial da União Africana Donald Kaberuca disse hoje que África está no fim da fila para a vacina da covid-19 e pediu maior acesso a reservas dos bancos multilaterais para conseguir imunizar a população do continente.

"Quando os antirretrovirais ficaram disponíveis, os países africanos só tiveram acesso a eles uma década depois. No início desta crise, mesmo em países africanos que tinham dinheiro para comprar testes tiveram imensos problemas por causa do nacionalismo e do protecionismo. Então, sim, já estamos no final da fila para as vacinas", disse Donald Kaberuka.

O enviado da União Africana para a covid-19 falava hoje durante a conferência do Financial Times sobre África, este ano em formato virtual, num painel sobre a vida no continente após a pandemia.