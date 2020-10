OE2021

O Governo vai consignar a receita do imposto sobre produtos petrolíferos sobre o gasóleo colorido, até 10 milhões de euros, ao financiamento da contrapartida dos programas PDR e Mar 2020, segundo uma versão preliminar do Orçamento do Estado.

"Em 2021, a receita do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) cobrado sobre gasóleo colorido e marcado é consignada, até ao montante de 10.000.000,00 euros, ao financiamento da contrapartida nacional dos programas 'PDR [Programa de Desenvolvimento Rural] 2020' e 'Mar 2020'", lê-se numa versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado (OE) 2021 a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o mesmo documento, o montante em causa é "preferencialmente" entregue a projetos que se destinem ao apoio à agricultura familiar e à pesca tradicional e costeira, "na promoção dos montantes dos fundos europeus envolvidos".