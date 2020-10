Covid-19

O número de óbitos associados ao surto de coronavírus na Santa Casa da Misericórdia de Bragança subiu hoje para dez com a morte de um utente de 90 anos que se encontrava hospitalizada, informou a instituição.

Em menos de duas semanas, o surto na Misericórdia de Bragança, que é maior instituição social do Nordeste Transmontano, representa um quarto do total de mortes associadas à covid-19 no distrito de Bragança, que desde o início da pandemia contabiliza 40 óbitos.

A média de idades dos utentes que morreram é de 90 anos, sendo que o mais novo tinha 78 e os mais velhos 95 anos. Todos tinham outras doenças associadas à idade avançada, segundo os responsáveis locais.