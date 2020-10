OE2021

As freguesias vão dispor de 237 milhões de euros no próximo ano, mais 8,7 milhões de euros do que este ano, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"O montante global da subvenção geral para as freguesias é fixado em 237.458.287 euros", lê-se na proposta de OE2021, a que a Lusa teve acesso.

No Orçamento do Estado para 2020, as freguesias beneficiaram de uma subvenção geral de 228.712.058 euros, valor que foi aumentado em 8.746.229 euros para o próximo ano.