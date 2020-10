Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) defendeu hoje que África deve continuar a investir em saúde pública e reforçar cadeias de fornecimento e produção locais para se preparar para uma próxima pandemia.

"Para se preparar para uma próxima pandemia, África deve continuar a investir em saúde pública, reforçando os cuidados de saúde primários, e fortalecer as cadeias de abastecimento", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O diretor-geral da OMS e ex-primeiro-ministro da Etiópia, que falava hoje durante a conferência do Financial Times sobre África, este ano em formato virtual, recordou que o continente enfrentou dificuldades no início da pandemia de covid-19 para conseguir comprar testes e equipamento de proteção pessoal.