OE2021

O Governo vai prosseguir com as ações necessárias para assegurar a substituição das interligações por cabo submarino entre o continente e os Açores e a Madeira, elaborando um estudo económico-financeiro e um modelo de contratação da construção.

"Em 2021, o Governo prossegue as ações necessárias para assegurar a substituição das interligações por cabo submarino entre o continente e as regiões autónomas", refere a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), a que a Lusa teve hoje acesso.

Isso inclui as interligações de comunicações eletrónicas entre as respetivas ilhas, "para que as regiões autónomas sejam servidas por boas infraestruturas de telecomunicações, elaborando um estudo económico-financeiro e um modelo de contratação da construção e da exploração, bem como o respetivo plano de desenvolvimento do projeto", lê-se no documento.