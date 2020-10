Actualidade

As alterações climáticas foram as principais responsáveis pela quase duplicação de catástrofes naturais no mundo nos últimos 20 anos, alertou hoje a ONU, assinalando ainda que mataram mais de 1,2 milhões de pessoas desde 2000.

Nas últimas duas décadas (2000-2019), 6.681 desastres naturais foram registados a nível mundial, o que representou quase o dobro das ocorrências verificadas entre 1980 e 1999 (3.656), segundo um relatório da agência da ONU para a Redução dos Riscos de Desastres (UNISDR, na sigla em inglês).

O documento refere ainda que nas duas primeiras décadas do século XXI morreram 1,23 milhões de pessoas em desastres naturais (definição que inclui fenómenos de origem meteorológica e geológica, como é caso dos terramotos).