Actualidade

O PCP quer que seja adiada a apreciação e votação parlamentar da proposta de lei que transpõe uma diretiva europeia sobre serviços audiovisuais, agendada para terça-feira, e que terá implicações nos financiamentos ao cinema e audiovisual.

O grupo parlamentar do PCP entregou hoje um requerimento, com caráter de urgência, à Comissão de Cultura e Comunicação para que a discussão e votação da proposta de lei 44/XIV, agendadas para terça-feira, sejam adiadas para depois "do processo relativo ao Orçamento do Estado para 2021".

No mesmo requerimento, o PCP apela a uma audição pública sobre esta proposta de lei, "aberta não só às entidades da área do Cinema, mas também à participação individual".