OE2021

O Governo destina uma verba de quase 26 milhões de euros para os trabalhos de construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, segundo a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021.

"Em 2021, o Governo dá prossecução aos trabalhos de construção do Novo Hospital Central do Alentejo, num valor de 25.868.861,24 euros" pode ler-se na versão preliminar da proposta de OE para 2021, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

O projeto do novo Hospital Central do Alentejo, que vai "nascer" num terreno na periferia da cidade de Évora, envolve um investimento total superior a 180 milhões de euros, estando previsto que a construção esteja concluída em 2023.