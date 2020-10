Covid-19

Quatro guardas suíços, membros da força que faz a segurança do Papa, testaram positivo para o novo coronavírus, o que provocou a suspensão de todas as autorizações e férias que permitiam a saída dos agentes do Estado Pontifício.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou que três outros testes positivos foram registados nas últimas semanas entre os residentes do Estado Pontifício.

"Todos têm sintomas leves e todas as medidas de isolamento necessárias foram observadas, assim como a verificação das pessoas envolvidas", referiu o porta-voz.