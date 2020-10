Covid-19

O presidente da Câmara de Vila Real apelou hoje ao uso de máscara, mesmo na via pública, e a uma maior fiscalização das forças policiais neste concelho que contabiliza 73 casos ativos de covid-19.

"Aquilo que tentamos é apelar a todos, sem exceção, que usem máscara, mesmo no exterior, na via pública, e cumpram as regras. Vamos pedir à PSP e à GNR e a outras entidades que fiscalizem, fiscalizem, fiscalizem", afirmou Rui Santos aos jornalistas.

Segundo o autarca socialista, no domingo o concelho contabilizava 73 casos ativos de covid-19, cinco dos quais estavam internados no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), ao passo que 215 pessoas se encontravam em isolamento.