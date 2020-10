OE2021

Os municípios que no final do ano estejam em situação de saneamento ou de rutura estão impedidos de recrutar trabalhadores, salvo em algumas exceções, de acordo com uma versão preliminar do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Segundo o documento, a que a agência Lusa teve acesso, as autarquias em saneamento financeiro não podem "proceder à abertura de procedimentos concursais, à exceção dos que decorrem da conclusão do PREVPAP [programa de regularização de precários] e para substituição de trabalhadores no âmbito do processo de descentralização de competências, ao abrigo da lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais".

A versão preliminar do OE2021 refere, porém, que "em situações excecionais, devidamente fundamentadas, a assembleia municipal pode autorizar a abertura dos procedimentos concursais [...] fixando casuisticamente o número máximo de trabalhadores a recrutar".