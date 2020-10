Migrações

Nove corpos foram resgatados do Mediterrâneo após o naufrágio de um barco de migrantes na costa da Tunísia no domingo, elevando o número de mortos para 11, anunciaram hoje as autoridades, admitindo que há ainda vários desaparecidos.

Segundo a agência de notícias AFP, os corpos de uma mulher e de um bebé foram primeiro encontrados no domingo ao largo de Sfax, no centro da Tunísia, e sete pessoas - cinco homens e duas mulheres - foram resgatadas com vida.

De acordo com os testemunhos dos sobreviventes relatados pelas autoridades, cerca de 25 migrantes da África subsaariana, incluindo mulheres e um bebé, estavam a bordo deste barco com destino a Itália.