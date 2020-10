OE2021

O Governo vai criar a figura do provedor do animal de companhia e transferir mais de cinco milhões de euros para a administração local para apoiar os canis, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021.

De acordo com o documento, a que Lusa teve hoje acesso, no decurso do próximo ano o Governo "cria e aprova o regime jurídico do provedor do animal de companhia".

"O provedor do animal deve constituir-se enquanto órgão unipessoal, autónomo, desprovido de competências executivas, e ter como missão a defesa e prossecução dos direitos e interesses dos animais de companhia", pode ler-se.