Covid-19

O número de profissionais do hospital de Beja que estavam infetados com covid-19 e já estão recuperados subiu para 17, mantendo-se 19 casos positivos, revelou hoje a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

"Voltámos a registar a diminuição do número de casos positivos, assim como de profissionais em vigilância ativa", disse hoje o conselho de administração da ULSBA, em comunicado publicado na sua página de Internet, consultado pela agência Lusa.

A informação atualizada dá conta de que, aos 13 profissionais do Hospital José Joaquim Fernandes que estavam infetados com covid-19 e que, entretanto, tinham recuperado, regressando ao trabalho, se juntam agora mais quatro.