Bielorrússia

Os chefes da diplomacia da União Europeia (UE) acordaram hoje avançar com sanções contra o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, reforçando as medidas restritivas adotadas contra repressores das manifestações pacíficas no país, anunciou o Alto Representante para Política Externa.

"Hoje os ministros [dos Negócios Estrangeiros] confirmaram que Lukashenko carece de qualquer legitimidade democrática e deram a sua 'luz verde' política para [a UE] começar a preparar o próximo pacote de sanções, que irá incluir o próprio Lukashenko", declarou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em conferência de imprensa no final da reunião destes responsáveis, no Luxemburgo.

A informação foi avançada horas depois de o Conselho da UE ter informado, em comunicado, que os ministros dos Negócios Estrangeiros manifestaram a sua "disponibilidade" para reforçar as sanções aplicadas aos repressores dos protestos na Bielorrússia, admitindo abranger Alexander Lukashenko nas medidas restritivas "caso a situação não melhore".