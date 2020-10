Navalny

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) aprovaram hoje, no Luxemburgo, um pacote de sanções contra Moscovo, após o envenenamento do opositor russo, Alexei Navalny, com um agente nervoso do grupo Novichok.

"Implementámos a proposta feita pela França e a Alemanha de impor sanções àqueles que estão ligados à tentativa de homicídio [de Navalny]", referiu o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, à saída de uma reunião, no Luxemburgo, do conjunto dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

"Todos os Estados-membros aceitaram as sanções, ninguém se mostrou relutante", sublinhou Borrell.