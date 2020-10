Actualidade

Os governos de Portugal e do Brasil anunciaram hoje o levantamento do embargo aos produtos lácteos dos Açores, em vigor desde 2015, após um encontro bilateral, em Lisboa, que juntou as ministras da Agricultura dos dois países.

"Neste encontro bilateral foi anunciado o levantamento do embargo aos produtos lácteos dos Açores, que vigorava desde 2015", indicou, em comunicado, o Governo.

Além da ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, e da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, esteve igual presente no encontro o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.