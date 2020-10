Actualidade

O senado dos EUA iniciou hoje a audiência da juíza Amy Coney Barrett, indicada pelo Presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal, apesar da oposição dos democratas.

Amy Coney Barrett, de 48 anos, foi escolhida pelo Presidente republicano para suceder à icónica juíza progressista Ruth Bader Ginsburg, que morreu no mês passado, consolidando a maioria conservadora do Supremo Tribunal.

Os democratas consideram que a escolha do novo juiz deveria ser feita pelo Presidente que vier a ser escolhido nas eleições presidenciais de 03 de novembro, mas Donald Trump insistiu que o senado, com uma maioria republicana, deve aprovar a escolha de Barrett antes do ato eleitoral.