Actualidade

O ministro da Justiça da Guiné-Bissau, Fernando Mendonça, afirmou hoje que a Justiça está para a estabilidade do país como "pão para a boca do povo".

"Estou convencido que a Justiça na Guiné-Bissau está para a estabilidade, a paz, a unidade nacional e o desenvolvimento como o pão para a boca do povo", disse Fernando Mendonça.

O ministro da Justiça discursava na cerimónia para assinalar o Dia Nacional da Justiça no país, dedicada ao tema "Justiça ao Alcance de Todos", que contou com a presença do chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanha, e do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, entre outros membros do Governo e convidados.