Actualidade

João Henriques, de 47 anos, é o novo treinador do Vitória de Guimarães, atual oitavo classificado da I Liga portuguesa de futebol, tendo assinado um contrato de uma temporada, com outra de opção, informaram hoje os vimaranenses.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador João Henriques, que assume o comando da equipa principal de futebol a partir desta segunda-feira e que assinou com esta sociedade um contrato válido até final da presente temporada, salvaguardando-se uma opção de extensão até junho de 2022", lê-se na nota publicada no sítio oficial do clube minhoto.

Acompanhado pelos adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno, bem como Moreno e Ricardo Leite, que já estavam no clube, o técnico vai orientar hoje, às 17:00, o primeiro treino em Guimarães, enquadrado na preparação do duelo com o Boavista, que encerra a quarta jornada da I Liga, às 20:15 de segunda-feira, no Estádio do Bessa, no Porto.