Actualidade

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pediu hoje que os cemitérios se mantenham abertos nos dias de Todos os Santos e de Todos os Fiéis Defuntos, a 01 e 02 de novembro, desde que salvaguardadas as condições de segurança.

"O Conselho Permanente acha que não é apropriado que se encerre, pura e simplesmente, os cemitérios, mas isso depende do diálogo que decorrer dos párocos, das paróquias e das dioceses com as entidades locais que tutelam os cemitérios", afirmou aos jornalistas o secretário da CEP, Manuel Barbosa.