Actualidade

O PS defendeu hoje um novo debate e o PSD diz-se pronto a votar, na terça-feira, a proposta de lei que transpõe uma diretiva europeia sobre audiovisual, que terá implicações no financiamento do cinema e audiovisual.

O grupo parlamentar do PS entregou hoje um requerimento em que propõe a abertura de um período complementar de debate com representantes do setor do cinema e do audiovisual sobre as mudanças decorrentes da proposta de lei 44/XIV, já aprovada na generalidade, em julho.

"Mau grado a ampla auscultação já realizada", o PS quer mais debate para "eliminar dúvidas e suspeições que prejudicariam a aplicação do novo regime de financiamento no ano de 2021".