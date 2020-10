OE2021

A Região Autónoma da Madeira vai receber cerca de 232 milhões de euros, mais quatro milhões do que este ano, segundo a versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

De acordo com a versão preliminar do OE2021, a que a Lusa teve acesso, o Estado vai transferir 232.260.312 euros para a Madeira, que este ano recebeu 228.306.620 euros

Do valor total, 185.808.250 euros serão transferidos nos termos do artigo 48.º (transferências orçamentais) da Lei das Finanças das Regiões das Autónomas e 46.524.062 euros nos termos do artigo 49.º (fundo de coesão para as regiões ultraperiféricas) da mesma lei.