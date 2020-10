Actualidade

O 25 de Abril, a Descolonização, a Guerra no Iraque e a pandemia são quatro momentos que Alfredo Cunha destacou na exposição dedicada aos seus "50 anos de carreira", a inaugurar no sábado, no Centro Português de Fotografia, no Porto.

"Alfredo Cunha. 50 anos de fotografia - 1970-2020" é uma "exposição de carreira" que marca também o regresso a esse percurso, em 2021, pois o ano de 2020 tem sido dedicado à "edição, a livros e exposições", disse o fotógrafo Alfredo Cunha, em entrevista telefónica à agência Lusa.

"É muito importante para mim. É uma exposição de carreira e que marca um recomeço", conta Alfredo Cunha, 67 anos de idade e 50 de fotografia, que disse, em tom de brincadeira, já não terem "a energia dos 20 anos", mas contarem com "a sabedoria dos 67".