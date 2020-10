Covid-19

O diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC) estabeleceu hoje como meta a imunização de 40 a 60 por cento da população do continente africano com a futura vacina para a covid-19.

"O nosso objetivo para o continente é alcançar, pelo menos, entre 40 e 60 por cento da imunização da população para atingir a imunidade de grupo num continente de 1,2 mil milhões de pessoas", disse John Nkengasong.

O diretor do África CDC falava hoje durante a conferência do Financial Times sobre África, este ano em formato virtual, num painel sobre os desafios médicos em África no contexto da pandemia de covid-19.