OE2021

Os municípios portugueses podem recorrer, no próximo ano, a empréstimos junto do Fundo de Apoio Municipal (FAM), a título excecional e no quadro da pandemia de covid-19, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

De acordo com o documento a que a agência Lusa teve hoje acesso, os municípios que em 31 de dezembro deste ano cumpram o limite de endividamento legal previsto na lei podem solicitar empréstimos junto do FAM devido à pandemia, "para financiar a despesa corrente, [...] até ao valor da diminuição da receita que tenha ocorrido".

Para tal, é necessário que se verifique uma "diminuição da receita corrente cobrada igual ou superior a 5%, por comparação com a média aritmética simples das cobranças de receita corrente efetuadas, em período homólogo, nos últimos 24 meses que precedem o início do exercício orçamental de 2021".