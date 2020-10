OE2021

A despesa autorizada para o Fundo de Emergência Municipal (FEM) vai ser reduzida quase em metade, passando de 5,6 milhões para três milhões de euros, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

No documento a que a Lusa teve acesso, a verba disponível para o funcionamento do FEM "é fixada em três milhões de euros", respeitando as regras de financiamento do fundo, em que, segundo a lei, "o Orçamento do Estado contém anualmente uma autorização de despesa no montante máximo equivalente a 1% do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) dos municípios do continente, do ano em questão, destinada exclusivamente a auxílios financeiros à administração local, em caso de declaração de calamidade".

Criado ao abrigo da Lei das Finanças Locais (LFL), o fundo FEM estabelece o regime de concessão de auxílios financeiros, à administração local, em situação de declaração de calamidade.