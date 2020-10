CCDR

Os deputados municipais eleitos pelo CDS-PP, no distrito de Vila Real, divulgaram hoje que se recusam a votar para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) para não compactuarem com uma "farsa pseudodemocrática".

A eleição indireta do presidente CCDR-N, até agora nomeado pelo Governo, está agendada para terça-feira e tem um único candidato António Cunha, ex-reitor da Universidade do Minho.

Em comunicado, os membros das Assembleias Municipais do distrito, eleitos pelo CDS-PP, consideraram que esta "solução" não é mais que um "ato travestido com candidatos pré-escolhidos pelo bloco central, sem qualquer tipo de campanha informativa e com um profundo desdém pela liberdade da sociedade civil".