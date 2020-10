Actualidade

A Fundação Mário Soares está a lançar uma plataforma digital com documentação relativa à ação do primeiro líder do PS para a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e sobre o seu pensamento relativamente à Europa.

Até ao fim deste ano, a Fundação Mário Soares promoverá ainda uma exposição dedicada ao papel do antigo Presidente da República (1986/1996) e antigo primeiro-ministro (1976/1978 e 1983/1985) no processo de adesão de Portugal à então CEE (Comunidade Económica Europeia).

Estas iniciativas surgem a par com a escolha do antigo Presidente da República e fundador do PS para patrono no Colégio Europeu, quando em 2021 se vai assinalar os 35 anos de adesão de Portugal à CEE. A sessão de abertura do ano académico 2021-2022 realizar-se esta terça-feira, em Bruges, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.