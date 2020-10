Actualidade

O líder da UNITA, maior partido da oposição angolana, congratulou-se hoje com a divulgação dos valores desviados do erário público, mas defendeu que estes estão "muito aquém dos números reais", instando o Presidente da República a apresentar mais dados.

"Ainda bem que [João Lourenço] entendeu começar a partilhar alguns dados numéricos que há muito todos vínhamos exigindo. Há quem questione a escolha deste 'timing', há quem especule tratar-se de uma tentativa de fazer esquecer o escândalo do seu diretor de gabinete [Edeltrudes Costa], há quem também fale da coincidência da proximidade do discurso do Estado da Nação. Independentemente da razão considero que foi muito importante conhecer estes números", disse hoje o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Adalberto Costa, numa conferência de imprensa, um dia depois de o Presidente da República angolano ter estimado a delapidação do erário publico em cerca de 24 mil milhões de dólares (20,2 mil milhões de euros) nos últimos tempos.

No entanto, para o dirigente da UNITA, os números "apesar de elevadíssimos, estão muitíssimo aquém dos números reais", lembrando que só a reserva estratégica de petróleo acumulada de 2011 a 2014 chegou a reter valores na ordem dos 93 mil milhões de dólares (78 mil milhões de euros).