Covid-19

As autoridades sanitárias francesas registaram nas últimas 24 horas 96 mortes por covid-19, mais do dobro dos 46 registados no dia anterior, subindo para 32.825 o total de óbitos desde o início da pandemia no país.

No balanço diário, a Agência de Saúde Pública (ASP) francesa adiantou que foram contabilizados mais 8.505 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, número mais baixo nos últimos sete dias, elevando para 743.479 o total de infetados com o novo coronavírus em França.

Segundo os dados oficiais, o total de novos casos compara, em baixa significativa, com os 16.101 registados domingo e com os quase 27.000, um recorde, detetados sábado.