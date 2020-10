OE2021

O Governo vai manter os apoios a veículos de baixas emissões, que abrange automóveis e motas, convencionais ou elétricos, e bicicletas, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 a que a Lusa teve acesso.

"No âmbito das medidas da ação climática é mantido o incentivo à introdução no consumo de veículos de zero emissões, financiado pelo Fundo Ambiental, nos termos a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente e da ação climática", lê-se no documento.

O incentivo abrange "motociclos de duas rodas e velocípedes, convencionais ou elétricos", bem como "ciclomotores elétricos que possuam homologação europeia e estejam sujeitos a atribuição de matrícula".