Covid-19

A pandemia de covid-19 afetou os objetivos para a recuperação da economia da Guiné Equatorial, que parecem agora "um feito inalcançável", afirmou hoje o Presidente do país no seu discurso pelos 52 anos de independência da nação.

Num discurso hoje divulgado pela Presidência e no qual felicitou o povo do país pelos "52 anos de exercício das suas liberdades", Teodoro Obiang Nguema recordou a terceira Conferência Económica Nacional, realizada em 2019, em que foram atualizadas as principais linhas de atuação do país, em particular no estabelecimento de um conjunto de reformas nos anos seguintes para permitir ao país sair da recessão económica que enfrenta desde 2016.

Devido à pandemia de covid-19 e consequentes efeitos junto da economia e do setor petrolífero, de que o país depende, Obiang considerou que os objetivos aí traçados são agora "um desafio".