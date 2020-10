Covid-19

O Brasil homenageia hoje a Virgem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, embora sem as peregrinações maciças de outros anos devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Muitos peregrinos viajaram em romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte, a 170 quilómetros de São Paulo, mas o número foi consideravelmente inferior ao de anos anteriores, quando se reuniram mais de 170 mil fiéis.

Várias excursões organizadas a partir de diferentes partes do país foram canceladas devido às limitações estabelecidas pela crise sanitária do novo coronavírus.