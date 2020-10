OE2021

O ministro de Estado e das Finanças considerou hoje que a proposta de Orçamento não apresenta qualquer austeridade e "não acrescenta crise à crise", razão pela qual é difícil perceber como poderá não ser aprovada no parlamento.

João Leão falava aos jornalistas após ter entregado no parlamento a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021 e depois de ter estado reunido cerca de 15 minutos com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Perante os jornalistas, confrontado com o facto de a proposta do Governo, que será votada na generalidade no próximo dia 28 no parlamento, ainda não ter um princípio de acordo assegurado entre os parceiros parlamentares à esquerda do PS (Bloco de Esquerda, PCP e PEV), o titular da pasta das Finanças respondeu: "É difícil não perceber como é que este Orçamento, com abertura e disponibilidade negocial, não poderá ser aprovado", declarou.