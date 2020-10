Actualidade

O Presidente do Quirguistão decretou hoje um novo estado de emergência em Bichkek, capital do país, durante uma semana, depois de o parlamento ter falhado o prazo de três dias requerido para aprovar o decretado anteriormente.

O novo estado de emergência decretado reflete o caos em que o país está submerso depois das últimas eleições legislativas que desencadearam várias manifestações.

De acordo com o gabinete do Presidente do Quirguistão, Sooronbay Jeenbekov, citado pela Associated Press (AP), o estado de emergência em Bichkek vai decorrer entre as 20:00 de hoje (15:00 em Lisboa) e as 07:00 (02:00 em Lisboa) da próxima segunda-feira, 19 de outubro.