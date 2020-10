Actualidade

Mais dois corpos foram resgatados hoje à tarde do Mediterrâneo após o naufrágio de um barco de migrantes na costa da Tunísia no domingo, elevando o total para 13 mortos, anunciaram as autoridades que procuram ainda nove desaparecidos.

No domingo, sete pessoas, cinco homens e duas mulheres, tinham sido resgatadas com vida em Sfax, no centro da Tunísia, na sequência de um naufrágio de um barco de migrantes, noticia a agência AFP.

Segundo o porta-voz do tribunal de Sfax, Mourad Turki, onze corpos foram encontrados durante a manhã e mais dois corpos foram resgatados à tarde.